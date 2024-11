Il Brasile è il quinto Paese che più scommette su Trump

Il Brasile è il quinto Paese al mondo che sommette di più sulla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi del 2024. Lo riferisce la portavoce di Benfair Rosie Siqueira in un'intervista con Poder360. I dati raccolti dalla società, tra le più grandi piattaforme di scommesse al mondo, i brasiliani hanno già investito più di 800 mila euro (5 milioni di real) sulla corsa per la Casa Bianca, con una forte preferenza per il candidato repubblicano che ha ricevuto i favori degli scommettitori con 300mila euro (1,87 milioni di real) contro i 55mila euro (342mila real) puntati su Kamala Harris.

Il profilo degli scommettitori è composto prevalentemente da uomini di età compresa tra i 25 ed i 44 anni. "Sono persone che analizzano lo scenario quasi ogni ora e sulla base di ciò modificano le loro scommesse". A livello globale, su queste elezioni sono già stati scommessi 225 milioni di euro (1,4 miliardi di real), una cifra ancora lontana dal record storico di 1,1 miliardi di euro (7 miliardi di real) registrato nel 2020. Questo sarà l'ultimo anno in cui i brasiliani potranno scommettere sulle elezioni, poiché una nuova normativa proibirà le scommesse politiche nel Paese a partire da gennaio 2025.





