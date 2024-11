Cile, Codelco avanza col piano idrico sostenibile nel Valparaiso

Il progetto di approvvigionamento idrico sostenibile dell'azienda mineraria statale cilena Codelco Andina, divisione che si trova a tremila metri di altezza nella regione di Valparaiso, è entrato nella tappa della valutazione dell'impatto ambientale. Lo rende noto Codelco in un comunicato.

L'iniziativa dal costo di 650 milioni di dollari - che nella fase di costruzione, stimata in 36 mesi, impiegherà 1.650 lavoratori - convoglierà l'acqua industriale dal deposito di Ovejería e da altre fonti per 70 km fino all'impianto di concentrazione della divisione Andina.

Il piano "migliorerà la disponibilità di risorse idriche attuando un'alternativa sostenibile di fronte ad uno scenario di scarsità e permetterà di continuare a ridurre la nostra impronta ambientale, contribuendo a combattere le conseguenze dei cambiamenti climatici", ha spiegato il direttore generale di Codelco Andina, Lindor Quiroga Bugueno.

Il tracciato dell'opera e le sue infrastrutture toccheranno i comuni di Tiltil e Colina, nella provincia di Chacabuco della regione Metropolitana, e nei comuni di Calle Larga e Los Andes, nella provincia di Los Andes della Regione di Valparaíso.





