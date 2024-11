Brasile, il governo rinvia la decisione sui tagli alla spesa

Si è conclusa con una fumata nera la prima riunione tra il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e alcuni dei sui ministri per definire i tagli alla spesa pubblica necessari per riportare sotto controllo i conti del Paese. L'incontro durato oltre tre ore e mezzo si è concluso senza una decisione soprattutto a causa delle differenti visioni interne sui servizi considerati 'intoccabili' e quelli che saranno effettivamente soggetti a riduzione del budget. Tra i nodi da sciogliere ci sono soprattutto quelli sull'assegno di disoccupazione e sulla pensione minima di vecchiaia. Benefici considerati essenziali per il progetto politico di Lula che potrebbero creare frizioni anche con il ministro del Lavoro, Luiz Marinho, che la scorsa settimana ha già ventilato la possibilità di dimissioni nel caso il portafogli del suo ministero venga depauperato. Altri due settori dove vengono previsti tagli sono la Salute e l'Istruzione, entrambi capisaldi della politica sociale del governo.

L'esecutivo dovrà giungere in breve a un accodo per evitare nuove turbolenze sui mercati finanziari, in allarme dalla scorsa settimana a causa del ritardo nella presentazione del nuovo piano di tagli visto come fondamentale per garantire la stabilità economica. La pressione degli operatori aveva causato un forte apprezzamento del dollaro contro la valuta locale - real - che aveva chiuso la sessione di venerdì registrando il secondo valore nominale più alto della storia e record degli ultimi tre anni, passando di mano 5,86 real.



