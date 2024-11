Messico: il 61,5% approva il primo mese del governo di Sheinbaum

Un sondaggio rivela che in Messico la presidente Claudia Sheinbaum, nel primo mese del suo governo, ha ottenuto un consenso del 61,5%. Il 33,5% non ha approvato la sua gestione e il 5% non ha risposto.

Secondo l'indagine - condotta dalla società Mitofsky per il quotidiano El Economista su 53.021 persone - la regione dove si è registrato il maggior sostegno è stata il sud-est del Paese (72,1%). All'estremo opposto, la zona centrale del Bajío presenta il livello più basso (48,4%).

Quasi la metà degli intervistati (48,9%) ha risposto che, anche se è troppo presto per valutarlo, il governo di Claudia Sheinbaum sarà buono, mentre il 27,7% si è espresso negativamente, il 18% afferma che sarà nella media e il 5,4% non ha risposto.



