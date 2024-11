In Brasile riserve valutarie al massimo degli ultimi 5 anni

Le riserve internazionali del Brasile hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi cinque anni, chiudendo il mese di settembre a 372 miliardi di dollari. Lo riferisce la Banca centrale ricordando che a dicembre dello scorso anno il valore in cassa era di 355 miliardi di dollari.

La crescita è attribuita all'apprezzamento dei titoli pubblici statunitensi - che costituiscono gran parte delle riserve brasiliane - e degli interessi attivi. Le riserve internazionali funzionano come un "cuscino" di sicurezza per l'economia brasiliana in tempi di shock, come le crisi valutarie che - secondo la Bc - aiutano a mitigare le improvvise fluttuazioni dei tassi di cambio e a mantenere la funzionalità del mercato "fornendo maggiore prevedibilità e sicurezza agli agenti".



