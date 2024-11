In aumento i centri di produzione automobilistica in Messico

In Messico, il direttore del Distretto automobilistico di Querétaro, Daniel Hernández, ha assicurato che gli stati di Hidalgo, Michoacán, Sonora e Tamaulipas stanno rafforzando la loro partecipazione nel settore attraverso lo sviluppo delle infrastrutture di fornitura dei ricambi.

Fino a un paio di mesi fa, ha spiegato, nel Paese esistevano circa 11 distretti focalizzati sul comparto, ma alcune altre regioni stanno pianificando di lanciare questo tipo di modello, in cui le aziende collaborano con le istituzioni — governative e del mondo accademico — al fine di creare una visione comune e svolgere attività di collaborazione.

Secondo la 'Industria Nacional de Autopartes' — la più grande associazione di fabbricanti del ramo — da gennaio a luglio la produzione nazionale ha raggiunto i 73,3 miliardi di dollari, di cui il 43,3% nella regione settentrionale, il 36% nella zona del Bajío, il 15,6% nel centro e il 5,1% nel resto del Paese.

I principali stati sono Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua e Querétaro, che rappresentano il 58,1% del valore totale dell'industria dei ricambi per auto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA