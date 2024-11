Il governo Lula tifa per Harris negli Usa, 'Trump preoccupa'

Mentre il presidente progressista brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, si è espresso a favore della candidata democratica Kamala Harris alla presidenza degli Stati Uniti, il governo esprime preoccupazione per una possibile vittoria di Donald Trump e per una possibile ascesa politica del tycoon Elon Musk, proprietario della piattaforma X e critico dichiarato del capo di Stato.

Secondo fonti governative, un nuovo mandato del leader della destra statunitense ha un "maggiore potenziale di conflitto" con Brasilia, riferisce il quotidiano Folha de São Paulo. E uno dei principali motivi di tensione potrebbe essere proprio il rafforzamento politico del magnate sudafricano. Stando alle opinioni degli analisti consultati da Folha, è possibile che Musk torni a inasprire le tensioni con l'esecutivo e la Corte Suprema.

Inoltre, i diplomatici brasiliani sono scettici sul sostegno finanziario di Trump al Fondo per l'Amazzonia. Il timore è che, a differenza di quanto accaduto con Joe Biden, le iniziative di cooperazione ambientale possano finire in stallo o addirittura regredire.

Nei giorni scorsi, Lula aveva manifestato il suo sostegno alla candidata democratica Harris, ricordando l'attacco al Campidoglio alla fine del mandato di Trump: "Abbiamo visto come si è comportato alla fine del suo mandato, con l'attacco al Campidoglio - ha affermato il presidente -. Una cosa impensabile negli Usa, che si presentavano al mondo come un modello di democrazia".



