Fmi, l'economia del Venezuela crescerà del 3% nel 2024

L'economia del Venezuela dovrebbe chiudere il 2024 con un'espansione del 3%. E' quanto stima il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto sulle prospettive regionali in cui prevede la stessa crescita del Pil anche per il 2025. Caracas dovrebbe chiudere così i conti segnando una performance superiore a quella della media di America Latina e Caraibi prevista al 2,2% nel 2024 e nel 2025.

Il migliore disimpegno del Pil venezuelano è dovuto principalmente alla ripresa - seppur parziale - della produzione petrolifera affidata per oltre la metà alle compagnie internazionali Chevron, Repsol ed Eni.

Il Fondo ha sottolineato la positiva riduzione dell'inflazione nel Paese, calata più rapidamente di quanto previsto. La stima a fine 2024 è che l'indice dei prezzi si fermi al 60%, contro il 190% con cui aveva chiuso 2023, in uno scenario molto migliore rispetto all'iper-inflazione registrata negli anni precedenti.

La frenata dell'inflazione è attribuita dall'Fmi a una maggiore stabilità del tasso di cambio, dovuta all'aumento degli interventi della Banca centrale sul mercato, e con un moderato aumento della spesa fiscale alla vigilia delle elezioni.

Tuttavia "il Venezuela resta immerso in una profonda crisi economica, politica e umanitaria" che ha portato circa 7,8 milioni di persone (il 25% della popolazione) a lasciare il Paese dal 2014. "L'incertezza politica" a seguito delle contestate elezioni presidenziali di luglio "ha pesato negativamente sulla domanda interna, che è rimasta stagnante", conclude.



