Brasile, il ministro delle Finanze annulla la missione in Europa

Il ministro delle Finanze brasiliano, Fernando Haddad (Pt; sinistra), ha annullato la sua missione in Europa prevista per questa settimana, dopo il picco del dollaro sul real di venerdì, a 5,83 reais, e in vista della riunione del Comitato di politica monetaria della Banca Centrale.

Secondo il ministero delle Finanze, Haddad, che avrebbe dovuto imbarcarsi oggi, ha sospeso la sua agenda europea, che prevedeva incontri con investitori in Germania, Francia e Regno Unito.

Il responsabile delle Finanze e la ministra della Pianificazione, Simone Tebet (Mdb; centro), si erano impegnati a rendere noti i dettagli dei tagli alla spesa dopo le elezioni comunali del 31 ottobre, ma finora non è stata presentata alcuna proposta.

Intanto, per domani è prevista la riunione del Comitato di politica monetaria della Banca Centrale, che sostiene la necessità di tagliare la spesa per contenere l'avanzata dell'inflazione, e che definirà il nuovo tasso di interesse (Selic). Secondo le attese del mercato, il Comitato potrebbe aumentare il tasso dello 0,50%, portandolo all'11,25%.



