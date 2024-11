In Messico debiti fiscali per 128 miliardi di euro

In Messico, le multinazionali e altri grandi contribuenti hanno chiuso il mandato di sei anni dell'ex presidente López Obrador con debiti fiscali che superano per la prima volta i 49 miliardi di euro, secondo i dati del Ministero delle finanze e del Credito pubblico del Paese.

I pagamenti pendenti presso il Servizio dell'amministrazione fiscale da parte di società e multinazionali che operano in terra azteca sono aumentati da 8,4 miliardi di euro a 49,6 miliardi tra dicembre 2018 e settembre di quest'anno.

I grandi contribuenti rappresentano il 39% del debito totale, il cui saldo a settembre ha raggiunto il nuovo massimo storico di 128 miliardi di euro.



