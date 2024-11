In Argentina una legge per ampliare i mercati del carbonio

Un gruppo di aziende e istituzioni argentine non governative ha presentato in parlamento un disegno di legge per promuovere i mercati del carbonio attraverso un nuovo quadro normativo.

Il progetto mira a stabilire una panoramica completa e trasparente per una gestione adeguata dei crediti di carbonio generati nel Paese.

L'iniziativa è promossa dalla Tavola argentina del carbonio (Mesa Argentina de Carbono), un ente composto da agenti connessi alla catena del valore dei mercati del carbonio della nazione sudamericana, ed è stata presentata in entrambe le Camere (deputati e senatori), dopo oltre un anno di consultazioni con autorità ed esperti nazionali ed esteri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA