Torna la parata messicana del giorno dei morti a Milano

Per il terzo anno consecutivo, domenica 3 novembre 2024 torna a Milano la Parata del Giorno dei morti, attività di promozione culturale organizzata dal Consolato generale del Messico con il patrocinio del Comune.

Il Giorno dei morti è una delle festività più sentite dal popolo messicano ed è stato dichiarato patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'Unesco nel 2008.

La prima parata si è svolta a Città del Messico nel 2016 e si è trasformata in poco tempo in una tradizione replicata in molti centri urbani del mondo.

A Milano si celebra dal 2022, quando il Consolato ha organizzato la prima edizione che ha visto circa 50 membri della comunità messicana locale partecipare alla sfilata davanti a oltre mille spettatori, lungo un percorso fiorito tra musiche tipiche e colori vivaci.

Nel 2023 i numeri sono raddoppiati: l'evento ha coinvolto oltre 100 partecipanti e circa 2000 spettatori.

Quest'anno l'appuntamento è domani,. domenica 3 novembre, alle ore 17:30 in piazza Scala. Alle 18 il corteo delle catrinas e dei catrines inizierà un percorso che passerà dal Duomo e terminerà in Piazza Castello, sulle note della musica tradizionale del gruppo di mariachi La Plaza.

"Tutti gli interessati sono invitati ad unirsi all'iniziativa senza distinzioni di nazionalità, genere, ed età - scrive il Consolato in una nota - Grandi e piccini possono partecipare e sfilare gratuitamente. L'unico requisito è vestirsi e truccarsi nel rispetto della tradizione messicana (non Halloween), mentre il pubblico in generale potrà vivere l'emozione di questa celebrazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA