Messico: Sheinbaum vuole istituire nuovi ministeri

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha inviato alla Camera dei deputati un progetto di riforma della Legge organica della Pubblica amministrazione federale, con l'obiettivo di creare il ministero delle Donne e quello delle Scienze, Studi umanistici, Tecnologia e Innovazione, oltre all'Agenzia per la trasformazione digitale e le telecomunicazioni.

La proposta contiene anche l'ufficializzazione del passaggio dall'attuale ministero della Funzione pubblica al ministero per la Lotta alla corruzione e il Buon governo.

La presidenza della Repubblica spiega in un documento che la trasformazione dell'attuale Istituto nazionale della donna in ministero rappresenta "un miglioramento dell'ambito istituzionale e operativo, che consentirà di gestire in modo più efficace le iniziative contro la violenza e le disuguaglianze storiche e strutturali che le donne affrontano in Messico".

Per quanto riguarda il ministero della Scienza, l'iniziativa indica che la nuova organizzazione avrà il compito di promuovere "sia la sovranità scientifica che l'indipendenza tecnologica del Messico attraverso la formulazione di politiche pubbliche nelle discipline umanistiche, scientifiche, tecnologiche e dell'innovazione, evitando duplicazioni di funzioni e consentendo risparmi di bilancio".

L'Agenzia per la trasformazione digitale e le telecomunicazioni, infine, nasce dal constatare che "gli sforzi del governo nel settore delle telecomunicazioni sono oggi frammentati in almeno cinque aree, generando inefficienze e rendendo impossibile l'esistenza di un'agenda unificata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA