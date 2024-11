G20, Brasile guida la coalizione per la produzione dei vaccini

Il Brasile, che presiede il G20 fino alla fine di novembre, promuove all'interno dell'organizzazione la creazione di un'alleanza internazionale per la produzione locale e regionale di vaccini e medicinali, concentrandosi sui Paesi che storicamente hanno difficoltà ad accedere a questi immunizzatori.

In un evento a Rio de Janeiro con i rappresentanti sanitari del blocco, in preparazione al vertice che si terrà il 18 e 19 novembre, la ministra brasiliana della Sanità, Nísia Trinidade, ha dichiarato: "Si tratta di un evento senza precedenti.

Lavoriamo per ridurre la disuguaglianza tra le nazioni e aumentare l'accesso alla salute. La grande coalizione che il presidente Lula propone al mondo, l'Alleanza contro la fame, la povertà e la disuguaglianza, mira a sconfiggere uno dei volti più crudeli della disparità sanitaria: la mancanza di accesso alle nuove e anche alle vecchie tecnologie".

La coalizione, secondo la proposta del Brasile, avrà una base di membri volontari con l'obiettivo di mappare e aggiornare la capacità di produzione di vaccini, forniture e medicinali delle diverse nazioni, nonché il loro finanziamento. "Ciò è essenziale per garantire l'autonomia - afferma Swedenberger Barbosa, segretario esecutivo del ministero della Salute brasiliano - e la sovranità di tutti i Paesi".



