Perù, tribunale diffida Google sulla libertà di espressione

La Corte superiore di giustizia di Lima ha risolto un ricorso intentato contro Google esortando la società statunitense a non "incorrere nuovamente nella condotta che ha motivato l'avvio di questo processo".

La denuncia è stata presentata dal giornalista Marco Sifuentes a causa del ritiro temporaneo di un video in cui espone alcune operazioni commerciali della deputata Rosselli Amuruz, appartenente al partito Avanza País.

"Il video contiene informazioni sugli interessi della deputata e della sua famiglia, che sono rilevanti per permettere alla società di valutare le situazioni di conflitto di interessi in cui è incorsa la funzionaria", si legge nelle argomentazioni di Sifuentes.

Google si è difesa sostenendo che il video poteva essere visualizzato online tramite un collegamento diretto ed era già stato ripristinato sulla piattaforma di ricerca interna di YouTube. Dopo aver valutato le posizioni di entrambe le parti, il tribunale ha stabilito che, sebbene il filmato sia stato finalmente ripristinato, c'è stata una restrizione temporanea che ha leso i diritti di Sifuentes.



