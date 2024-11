Machado ringrazia Tajani per il sostegno alla democrazia

La leader dell'opposizione venezuelana Maria Cortina Machado ha inviato un messaggio di ringraziamento al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, riconoscendo il ruolo dell'Italia a sostegno del movimento democratico nel Paese.

"Noi venezuelani siamo profondamente grati al ministro degli Esteri dell'Italia, Antonio Tajani, per il suo forte sostegno alla nostra causa. È stato un alleato storico della nostra lotta e ora, da parte del governo italiano, il suo ruolo è decisivo", ha dichiarato Machado sul suo account di X. "La leadership dell'Italia in Europa, e anche nel mondo attraverso il G7, è fondamentale per accompagnare la transizione verso la democrazia in Venezuela", ha aggiunto.

A fine luglio Tajani ha ricevuto a Roma Edmundo González, il candidato alla presidenza appoggiato da Machado e dalla coalizione Plataforma unitaria democratica (Pud) per confrontarsi con Nicolás Maduro nelle elezioni del 28 luglio scorso. Il Consiglio elettorale venezuelano (Cne) ha proclamato la vittoria di Maduro senza presentare alcun verbale elettorale.

Dopo l'incontro con Gonzalez, Trajani ha sottolineato che "nessuno riconosce il risultato delle elezioni perché Maduro ha chiaramente perso. Non ha voluto accettare alcun confronto con gli osservatori indipendenti". Secondo Machado, "come richiesto dal ministro degli Esteri italiano, l'Europa deve riconoscere Edmundo González come presidente eletto del Venezuela, nel rispetto della sovranità popolare espressa il 28 luglio".





