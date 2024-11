L'interscambio commerciale Italia-Brasile cresciuto 13% nel 2024

L'interscambio commerciale tra Italia e Brasile è cresciuto del 13% nel corso dei primi nove mesi del 2024, raggiungendo un valore di 7,89 miliardi di euro. Lo riferisce la rivista Veja, riportando i dati ufficiali del ministero dello Sviluppo, industria, commercio e servizi. In particolare, nel periodo il Brasile ha importato beni italiani per un valore di 4,53 miliardi di euro, in crescita del 9,8% su anno, mentre l'Italia ha acquistato beni brasiliani per 3,36 miliardi di euro, in aumento del 17,7% su anno. L'attivo commerciale è favorevole all'Italia per 1,17 miliardi di euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA