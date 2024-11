Brasile, reazioni al post della polizia venezuelana su Lula

Il portale Uol ha riferito che in meno di 24 ore sono stati pubblicati dal Brasile oltre 11mila commenti su un post della Polizia venezuelana che critica il presidente Lula.

La provocazione avviene in un momento di crescente tensione diplomatica tra i due Paesi.

La polizia dichiara, accanto a una sagoma di Lula, che il Venezuela è un Paese "indipendente, libero e e sovrano" e non accetta ricatti, oltre a "non essere la colonia di nessuno".

Il testo è stato pubblicato dopo che il presidente Nicolás Maduro ha convocato il proprio ambasciatore a Brasilia per trasmettere la sua insoddisfazione nei confronti di Lula, dopo che il Brasile ha posto il veto all'ingresso di Caracas nei Brics.

"Fate attenzione quando minacciate il Brasile! Qui anche chi non è d'accordo si unisce quando si tratta di difendere il Paese e siamo pronti a proteggere il verde e il giallo!", recita un utente brasiliano.

Secondo un sondaggio Uol, uno dei commenti più popolari, con circa 1.200 like, afferma che la polizia venezuelana è riuscita a creare "la truppa BolsoLula", unendo i sostenitori di Lula e Jair Bolsonaro.

In un altro commento si legge: "Grazie Maduro, stai unendo destra e sinistra per annettere il Venezuela al Brasile".





