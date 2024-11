Bocelli in concerto a Bogotà a febbraio

Andrea Bocelli tornerà in Colombia per un recital il 21 febbraio allo stadio El Campín di Bogotá.

La prevendita dei biglietti avrà inizio il 5 novembre e le vendite generali cominceranno due giorni dopo.

"Bocelli celebrerà tre decenni della sua straordinaria carriera musicale con il più grande concerto nel nostro Paese", si legge in un comunicato della società incaricata della gestione del servizio di ticketing.

Il tenore toscano - vincitore di un Golden Globe, sette Classic Brit Awards e sette World Music Awards - si è esibito nella capitale colombiana nel 2011 e da allora ha calcato i più grandi palcoscenici del mondo.



