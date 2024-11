Argentina, Kirchner senza rivali nel partito Giustizialista

In Argentina, una giudice ha respinto la richiesta del governatore di La Rioja, Ricardo Quintela, di sospendere le elezioni interne del partito Giustizialista (Pj).

Con questa risoluzione resta in corsa solo la lista 'Primero la Patria', guidata dall'ex presidente Cristina Kirchner, che assumerà formalmente il comando dell'organizzazione politica il 17 novembre.

La proclamazione di Kirchner a presidente del Pj è vista come un consolidamento della sua posizione di preponderanza per proiettare la sua visione politica nei programmi dello schieramento.



