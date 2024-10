Panama, l'Assemblea nazionale valuta l'ingresso nel Mercosur

A Panama, la Commissione relazioni estere dell'Assemblea Nazionale ha avviato il processo di analisi per l'ingresso del Paese nel Mercosur, un blocco commerciale composto da Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Venezuela e Bolivia.

La valutazione viene effettuata dopo la partecipazione del presidente José Raúl Mulino al vertice dei capi di Stato di queste nazioni tenutosi ad Asunción, in Paraguay.

Il secondo vicepresidente dell'Assemblea, Jamis Acosta, ha dichiarato che l'organo legislativo è impegnato nel suo ruolo di facilitare ambienti di dialogo che permettano di rafforzare i legami di amicizia con altre nazioni e vede favorevolmente l'adesione di Panama al Mercosur come Paese associato.



