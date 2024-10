Brasile, tasso di disoccupazione cala al 6,4% a settembre

Il tasso di disoccupazione in Brasile ha chiuso il mese di settembre del 2024 al 6,4%. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ibge), evidenziando che si tratta del secondo migliore risultato per il trimestre (luglio, agosto, settembre) delle serie storiche iniziate nel 2012. L'indice registra un calo dello 0,5% rispetto al trimestre precedente (aprile, maggio, giugno) e dell'1,3% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, quando il tasso era al 7,7%.

Il tasso di disoccupazione nel trimestre rappresenta un contingente di 7 milioni di persone senza lavoro nel paese, in calo del 7,2% sul trimestre precedente (541 mila di disoccupati in meno) e del'15,8% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (1,3 milioni di disoccupati in meno).

Il contingente di popolazione occupata nel trimestre è di complessivamente 103 milioni di persone - record della serie storica iniziata nel 2012 - in aumento dell'1,2% rispetto al trimestre chiuso a giugno (1,2 milioni di occupati in più) e del 3,2% rispetto allo stesso trimestre del 2023 (3,2 milioni di occupati in più).



