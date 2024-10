Argentina, oltre 33mila dipendenti pubblici licenziati nel 2024

Sono oltre 33mila i dipendenti pubblici argentini licenziati nel corso del 2024. Lo riferisce su X il ministro della Deregulation Federico Sturzenegger rivendicando che si tratti "dell'unico modo sostenibile per abbassare il carico fiscale è ridurre la spesa pubblica". Oltre che attraverso i licenziamenti - la fetta più grande - gli organici sono stati ridotti anche non rinnovando contratti a termine e favorendo i pensionamenti, oltre che per dimissioni volontarie dei lavoratori.

Del totale, 20.026 persone erano funzionari della pubblica amministrazione, 11.014 erano assunti da aziende statali e altri 2.251 erano in servizio per la polizia e l'esercito. La settimana scorsa il presidente Javier Milei ha avviato le procedure di pensionamento per altri 10.000 dipendenti e annunciato che circa 40.000 dipendenti con contratto a tempo determinato dovranno sottoporsi a una serie si esami per valutare se possano rimanere nei loro posti di lavoro.



