Alla Cop16 di Cali delegazioni anche nei 'motel dell'amore'

Prima del suo inizio il governo di Gustavo Petro celebrava l'avvento della Cop16 di Cali sulla biodiversità come il più grande summit internazionale mai organizzato in Colombia stimando l'arrivo di almeno 15 mila delegati da tutte le nazioni.

Secondo gli ultimi dati degli organizzatori invece l'afflusso di rappresentanti stranieri ha superato ogni più rosea previsione raggiungendo il tetto di 23.000.

Un record assoluto per una conferenza delle parti Onu, ma che ha messo in ginocchio la capacità di alloggiamento nella capitale del dipartimento della Valle del Cauca costringendo gli organizzatori a soluzioni anche di emergenza.

Numerose delegazioni infatti, sono state alloggiate anche nei caratteristici motel a ore riservati alle coppie in cerca di intimità. Strutture con abitazioni decorate appositamente per stimolare i sensi e dotate generalmente di abbondanti specchi, vasche a idromassaggio, pali per la lap dance e televisioni con accesso esclusivamente a contenuti per adulti.

Con oltre 160 motel Cali è conosciuta d'altra parte per essere la città colombiana con la maggior offerta di questo tipo di alloggiamenti. La proprietaria del motel 'Deseos', ha dichiarato a un'emittente locale di aver dovuto riadattare alcune delle sue 40 stanze per accogliere i delegati della Cop16 ritirando alcuni delle decorazioni più vistose.



