Messico, 8 mln di lavoratori in nero tra governo e aziende

In Messico il lavoro irregolare va oltre i mercatini delle pulci e i venditori ambulanti: è presente anche nel governo e nelle aziende legalmente costituite.

Lo afferma lo studio 'Il labirinto dell'informalità: miti, trappole e realtà' - pubblicato dalle organizzazioni 'México, ¿cómo vamos?' (Mcv) e Oxfam - che sostiene che nel Paese quasi 8 milioni di persone lavorano in condizioni informali nella pubblica amministrazione e in aziende in alcuni casi molto conosciute.

Si tratta di una forza lavoro impiegata in istituzioni formali, ma priva di sicurezza sociale e protezione legale. "È un fenomeno che riguarda l'intera economia", indica il rapporto.

Secondo l'analisi, tra il 2023 e il 2024 questa dimensione del lavoro irregolare è stata l'unica a registrare una crescita nell'universo totale dell'occupazione informale, dopo 20 anni con poche variazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA