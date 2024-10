Haddad tranquillizza i mercati, 'taglieremo la spesa' Brasile

Il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, ha dichiarato di comprendere la "preoccupazione" dei mercati finanziari riguardo al "rischio fiscale" dovuto alla possibile mancanza di controllo dei conti, ma ha garantito che c'è un accordo nel governo riguardo alle misure da adottare per ridurre la spesa e garantire sostenibilità a lungo termine.

In una dichiarazione alla stampa, il ministro non ha precisato quali saranno le misure, ma ha indicato che il pacchetto dovrebbe essere presentato nelle prossime settimana.

Le incertezze sulla tenuta dei conti pubblici brasiliani ha generato grandi tensioni sui mercati finanziari, causando un forte calo in Borsa, una pressione sui tassi d'interesse futuri e un apprezzamento del dollaro contro il real, con la valuta statunitense che ha raggiunto il livello più alto degli ultimi tre anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA