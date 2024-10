Brasile, il dollaro ai massimi degli ultimi tre anni sul real

Il dollaro statunitense ha registrato in chiusura odierna il livello più alto degli ultimi tre anni e sette mesi, con una quotazione peri a 5,76 reais, non lontana dal record di tutti i tempi di 5,90 reais del 13 maggio del 2020, in piena pandemia di Covid-19. La valuta statunitense aveva raggiunto la quotazione di 5,77 reais dopo che il ministro dell'Economia Fernando Haddad ha dichiarato che non c'è una scadenza per l'invio del pacchetto di revisione della spesa pubblica al Parlamento, precisando che il Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da lui incontrato ieri, deve ancora decidere quali misure adottare.

"Lula ci sta chiedendo informazioni e noi gliele stiamo forniamo", ha detto il ministro dell'Economia brasiliano ai giornalisti brasiliani, precisando che "non c'è una data.

Dipende da lui (Lula)". Haddad ha poi negato che il presidente abbia posto il veto sulle misure. "Stiamo facendo i conti per lui in modo da poter fare un piccolo aggiustamento", ha detto, aggiungendo che non dà cifre perché "i numeri si divulgano solo dopo che una decisione è stata presa".



