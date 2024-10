L'Argentina vicina all'acquisto di 3 nuovi sottomarini francesi

Il governo argentino sta negoziando l'acquisto di tre nuovi sottomarini Scorpene dal gruppo francese Naval Group. Una lettera di intenti doveva essere firmata entro metà di ottobre ma i negoziati sui dettagli finanziari stanno richiedendo più tempo, hanno riferito fonti militari di Buenos Aires al sito di analisi di difesa statunitense, Defense News.

Mentre la Francia è disposta a concedere condizioni di credito favorevoli, l'Argentina ha invece difficoltà a soddisfare le garanzie di prestito richieste dalle banche coinvolte nell'affare, dall'importo stimato di circa due miliardi di euro.

La Marina argentina attualmente non ha nessun sottomarino in servizio. L'ARA San Juan è infatti affondato nell'Atlantico meridionale nel 2017 mentre i lavori di manutenzione sul suo 'gemello', l'ARA Santa Cruz, sono stati sospesi nel 2020.

L'Ara Salta, un sottomarino diesel-elettrico Tipo 209 di costruzione tedesca del 1972, rimane in servizio solo come piattaforma per l'addestramento di base, non potendo più navigare da tempo. Per questo, l'addestramento specialistico avanzato degli equipaggi argentini è fatto in collaborazione con la Marina peruviana. Quest'anno l'Aeronautica e la Marina hanno già acquistato jet da combattimento F-16 e aerei da pattugliamento marittimo P-3C, rispettivamente da Danimarca e Norvegia, tutti di seconda mano, per risparmiare.



