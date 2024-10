Il Messico prepara il piano energetico nazionale

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha riferito che il ministero dell'Energia e la Commissione federale per l'elettricità (Cfe) stanno elaborando le norme che regoleranno la partecipazione delle società private al mercato energetico.

"Presenteremo presto il piano nazionale", ha detto, aggiungendo che, anche se la riforma costituzionale recentemente approvata restituisce lo condizione di aziende pubbliche a Petróleos Mexicanos e alla Cfe, ciò non implica che non ci saranno investimenti privati nel settore energetico del Paese.

Sheibaum ha ricordato che con l'acquisizione degli impianti Iberdrola nel precedente governo, la partecipazione dello Stato al mercato elettrico ha raggiunto il 54%, lasciando il 46% all'iniziativa privata.

La presidente ha sottolineato che le norme relative alla fornitura di energia elettrica generata da fonti rinnovabili sono in fase di revisione poiché la Cfe è destinata ad essere sempre più attiva in questo settore.



