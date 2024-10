Il governo di Cuba licenzia il vice primo ministro Jorge Perdomo

Il governo di Cuba ha sollevato dall'incarico il vice primo ministro Jorge Luis Perdomo per presunti "errori" commessi nell'esercizio delle sue funzioni. Lo riporta Granma, organo ufficiale del partito comunista cubano, indicando che la decisione del Consiglio di Stato è stata assunta su proposta del presidente Miguel Diaz-Canel, d'accordo con l'ufficio politico del comitato centrale del partito. In contemporanea con la destituzione di Perdomo, il Consiglio ha nominato l'attuale ministro della Scienza e Tecnologia, Eduardo Martínez Díaz per sostituirlo.

A seguito dell'avvicendamento l'attuale viceministro, Armando Rodriguez Batista è stato scelto per sostituire Martínez Díaz.

Si tratta del secondo cambio nel governo cubano dopo l'uscita - lo scorso febbraio - dell'ex ministro dell'Economia, Alejandro Gil, a seguito della crisi generata per l'annuncio dell'aumento del 400% dei prezzi dei combustibili. Dopo la destituzione, Gil era stato indagato per presunti errori di gestione.



