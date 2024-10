G20, il Brasile propone una coalizione globale sui vaccini

Il governo del Brasile si dice fiducioso sull'approvazione della proposta, presentata al G20, sulla salute di una coalizione globale per la produzione di vaccini e medicinali.

Lo ha riferito la ministra della Sanità brasiliano, Nísia Trindade, al termine di una riunione ministeriale che si è svolta a Rio de Janeiro in vista del summit dei leader mondiali, previsto per novembre.

"Sarà una cosa senza precedenti. Abbiamo lavorato per ridurre la disuguaglianza tra i paesi e aumentare l'accesso. È ancora in fase di negoziazione, ma siamo fiduciosi sull'approvazione", ha affermato la ministra brasiliana.

Trindade ha quindi ricordato le difficoltà riscontrate nella distribuzione globale di vaccini durante la pandemia Covid-19.

"Non è possibile continuare con la dipendenza che si è verificata durante la pandemia, quando molti paesi hanno impiegato troppo tempo prima di poter applicare la prima dose di vaccino", ha affermato. L'aspettativa del governo di Luiz Inacio Lula da Silva, ha ribadito la ministra, è che la coalizione globale proposta dal Brasile possa essere approvata durante la riunione dei presidenti del G20.



