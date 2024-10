Attentato a Morales, il governo boliviano denuncia 'messinscena'

Il governo boliviano ha accusato l'ex presidente Evo Morales di aver "inscenato" il tentativo di assassinio di cui sostiene di essere stato vittima. "Signor Morales, nessuno crede che lei abbia inscenato l'incidente, ma dovrà rispondere alla giustizia boliviana di tentato omicidio di un agente di polizia", ha dichiarato il ministro degli Interni Eduardo del Castillo in una conferenza stampa.

In un video di domenica, l'ex presidente (2006-2019) ha affermato di essere stato vittima di un attacco a mano armata sul veicolo in cui viaggiava nella regione del Chapare, nel centro del Paese. "Agenti dell'élite dello Stato boliviano hanno cercato di assassinarmi", ha detto.

Secondo l'ex capo di Stato, la sua auto è stata colpita da 14 proiettili e il suo autista è stato ferito ma il Ministro degli Interni ha fornito una versione completamente diversa. Del Castillo ha spiegato che nell'ambito della lotta al narcotraffico nel Chapare, una delle principali aree di produzione di coca del paese andino, erano stati istituiti dei posti di blocco che hanno intimato a uno dei veicoli del corteo di Morales di rallentare, ma che l'autista ha ignorato l'ordine.

"Hanno accelerato, invece di rallentare, hanno accelerato, hanno tirato fuori le pistole e hanno sparato", ha detto Del Castillo, aggiungendo che poliziotto è rimasto ferito, investito da uno dei veicoli.

Poco fa, sul suo account di X, Morales ha risposto a Del Castillo chiedendo che il presidente Luis Arce lo destituisca, insieme al ministro della Difesa. "Se Luis Arce non ha dato l'ordine di ucciderci, dovrebbe immediatamente mandare via e processare i suoi ministri della Difesa e degli Interni", ha scritto.



