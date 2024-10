Uruguay, sinistra vince al primo turno ma festeggia la destra

La solida affermazione del candidato della coalizione di centrosinistra (Frente Amplio - Fa), Yamandú Orsi, al primo turno delle presidenziali dell'Uruguay, con il 44% delle preferenze, rischia di vedersi vanificata in vista del ballottaggio. Il centrodestra, che si è presentato diviso alla prima tornata ha già annunciato infatti il suo raggruppamento in vista del voto decisivo del 24 novembre dietro alla candidatura di Álvaro Delgado, giunto secondo domenica con il 26,6%.

Si tratta di uno scenario del tutto simile alle elezioni del 2019 che portarono alla presidenza il conservatore Luis Lacalle Pou. Il candidato del Partido Nacional (Pn), Delgado potrà infatti contare anche sul 16% dei voti dell'alfiere del Partido Colorado, Andrés Ojeda, e sul 2,4% del candidato della destra, Guido Manini Rios.

Il candidato del centrodestra si presenterà quindi al ballottaggio con un potenziale 47% del totale dei voti contro il 44% del centrosinistra. Una circostanza che Delgado ha sottolineato nelle sue prime dichiarazioni dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali. "Siamo il progetto politico più votato dell'Uruguay", ha detto.

Il risultato (ancora preliminare) delle elezioni politiche vede invece un rafforzamento del centrosinistra in Parlamento, con il Frente Amplio che, se confermato l'attuale conteggio, potrebbe già contare con la maggioranza assoluta in Senato (16 seggi su 30), mentre alla Camera si sarebbe fermato a 48 deputati su 99.



