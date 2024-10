Noboa annuncia la fine dei blackout in Ecuador da dicembre

Il presidente dell'Ecuador Daniel Noboa ha annunciato che, "grazie alle misure adottate dal suo governo" per affrontare la grave crisi energetica, dal prossimo dicembre "non dovrebbero esserci più blackout" programmati per risparmiare sul consumo di elettricità. In un'intervista con Tc Televisión il capo dello stato ha affermato che nelle prossime settimane Quito potrebbe acquistare nuovi generatori e tornare a importare energia dalla vicina Colombia.

Intanto il governo ha approvato oggi un nuovo cronogramma di interruzioni del servizio tra il 28 ottobre e il 3 novembre che prevedrà razionamenti fino di 14 ore giornaliere in tutto il Paese. Rivolgendosi ai cittadini Noboa ha affermato di riconoscere le difficoltà affrontate, confessando che la necessità di adottare misure così impopolari e difficili gli "toglie il sonno".



