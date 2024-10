La Cop16 dibatte il ruolo delle donne nella conservazione

Il ruolo centrale delle donne nella conservazione del medio ambiente e nel raggiungimento della sovranità alimentare è stato al centro di un dibattito promosso dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) nel quadro della Cop16 sulla biodiversità in corso di svolgimento a Cali, in Colombia.

"Il cambiamento climatico è una realtà che sta trasformando il nostro pianeta e ciò che accadrà sarà ancora peggiore. Come donne insegniamo ai nostri figli l'importanza di proteggere i fiumi e la terra, perché tutti dipendiamo da essi", ha affermato Francisca Santos, insegnante di ceramica e cantante della comunità indigena Ticuna di San Martín de Amacayacu, nel dipartimento di Amazonas (sud), A sua volta, Idalmis Acosta Morejón, direttrice per lo sviluppo dell'Istituto di Ricerche Agro Forestali di Cuba (Inaf), ha assicurato che la sua organizzazione ha portato "scienza e conoscenza al servizio delle comunità" nei campi del suo paese, sottolineando che "ogni seme che viene seminato, ogni appezzamento che viene lavorato e ogni frutto che viene raccolto porta con sé la fatica e la dedizione delle donne".

Mayra Alejandra Quintero, rappresentante della popolazione Wayúu (Colombia) e maestra artigiana, ha ricordato che le donne della sua comunità sono allo stesso tempo "custodi" delle tradizioni e portatrici di "conoscenze ancestrali riguardanti la cura dell'ambiente" che trasmettono ai loro figli con lo scopo di "assicurare che la nostra cultura duri".



