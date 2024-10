Costa Rica, San José aderisce al Patto di Milano sul Cibo

Il municipio della città di San José in Costa Rica, ha aderito ufficialmente al Milan Urban Food Policy Pact (Mufpp), conosciuto anche come il 'Patto di Milano sul Cibo'.

A firmare il documento è stato il sindaco della capitale, Diego Miranda, accompagnato dall'ambasciatore italiano in Costa Rica, Alberto Colella, e dal direttore della sede Aics di San Salvador, Paolo Gallizioli.

Il Patto, riferisce una nota dell'Aics, è un accordo internazionale su politiche alimentari firmato da quasi 300 città in tutto il mondo e i firmatari s'impegnano a "sviluppare sistemi alimentari sostenibili che siano inclusivi, resilienti, sicuri e diversificati; che forniscano cibo sano e a prezzi accessibili a tutte le persone in un quadro basato sui diritti umani; e che riducano al minimo gli sprechi e conservino la biodiversità adattandosi e mitigando al contempo l'impatto dei cambiamenti climatici".

La firma del municipio di San José rientra nell'impegno della Cooperazione Italiana a rafforzare la rete del Mufpp nei Paesi d'intervento e tra i settori specifici di interesse del comune figurano la gestione delle mense scolastiche e l'alimentazione degli anziani in difficoltà.



