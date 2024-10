Bolsonaro, 'l'incidente di Lula una scusa per evitare il Brics'

A cavalcare le illazioni sull'incidente domestico del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, dopo Caracas, è stato anche il leader di destra Jair Bolsonaro. L'ex capo di stato ultraconservatore ha insinuato che la caduta in bagno ed il conseguente trauma cranico del suo successore siano stati una simulazione, per evitare di partecipare al vertice dei Brics della settimana scorsa a Kazan, in Russia. Lo ha detto ad un evento in Goiania.

"Perché Lula non è andato ai Brics? Quando è successo ho scritto sulla mia rete 'zap' che secondo me si è trattato di un incidente per evitare di incontrare" il presidente del Venezuela. "Dopotutto, Maduro ha già detto a Lula: 'Riconosci" il risultato delle elezioni in Venezuela "presto, altrimenti dirò come sono andate quelle in Brasile'", ha affermato Bolsonaro.

Il medico personale di Lula, Roberto Kalil, ha respinto le speculazioni ribadendo che la lesione è reale. A seguito della lesione cerebrale, Lula domani dovrà sottoporsi a nuovi esami clinici in un ospedale di Brasilia.



