L'ex presidente uruguaiano, José Mujica, ha votato per primo nel quartiere Cerro di Montevideo. Nelle dichiarazioni alla stampa, il leader della sinistra uruguaiana ha affermato che la campagna elettorale è stata "un po' distratta" e che si è concentrata solo su ciò che "si spenderà" e non su come generare reddito.

L'ex presidente, che si sta curando per un tumore, è arrivato in auto e ha raggiunto il seggio elettorale con la sedia a rotelle.



