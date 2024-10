Si apre il ballottaggio delle comunali in 51 città del Brasile

Quasi 34 milioni di brasiliani sono chiamati alle urne in 51 città sopra i 100mila abitanti, per il ballottaggio delle elezioni municipali: un banco di prova per il presidente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva - che proprio oggi compie 79 anni - e il suo predecessore di estrema destra Jair Bolsonaro, in vista delle elezioni presidenziali del 2026.

Il primo turno, il 6 ottobre, ha visto un rafforzamento della destra. Il Partito liberale (Pl) di Bolsonaro ha ottenuto 509 sindaci con 15,6 milioni di voti e il Partito dei lavoratori (Pt) ha vinto in 248 amministrazioni comunali con 8,8 milioni di preferenze.

Nella disputa odierna i candidati del Pl sono 23, mentre il Pt vede 13 contendenti. Secondo i sondaggi, il partito di Bolsonaro - che al primo turno ha conquistato 10 delle cento città più grandi del Paese - potrebbe portare a casa altri otto sindaci nelle capitali federali. In particolare, il Pl risulta favorito in tre capitali (Maceió, Rio Branco e Aracajú) mentre lotta in altre sei (Fortaleza, Manaus, Cuiabá, Belo Horizonte, Palmas e Goiania).

Il partito di Lula, che al primo turno ha conquistato quattro grandi città, tra cui Rio de Janeiro, potrebbe aggiungerne altre due, Natal e Mauá.

A San Paolo il sindaco uscente Ricardo Nunes, sostenuto da Bolsonaro è il favorito, contro Guilherme Boulos, il candidato appoggiato da Lula. L'ultimo sondaggio dell'istituto Datafolha, pubblicato sabato sera, attribuisce a Nunes il 57% delle intenzioni di voto, contro il 43% del suo avversario. A differenza del primo turno, Lula in questo caso non ha potuto fare campagna elettorale al fianco di Boulos, alla vigilia del voto, per motivi di salute, dopo la caduta accidentale in casa della scorsa settimana.



