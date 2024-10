Lula cancella i viaggi alla Cop16 a Cali e alla Cop29 a Baku

La Presidenza brasiliana ha annunciato la cancellazione di due viaggi previsti per il presidente Luiz Inácio Lula da Silva nei prossimi giorni: uno a Cali, in Colombia, e l'altro a Baku, capitale dell'Azerbaigian.

Nel caso di Cali, la prossima settimana, i medici di Lula non lo hanno ancora autorizzato a fare lunghi viaggi a causa del trauma cranico che ha subito domenica scorsa, dopo essere caduto nel bagno di casa.

Martedì 29, a Cali, Lula avrebbe dovuto partecipare alla Cop16 sulla biodiversità.

A Baku invece Lula avrebbe dovuto presenziare alla Cop 29, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Al suo posto andrà il vicepresidente, Geraldo Alckmin.

I collaboratori del presidente spiegano che Lula preferisce dare priorità ad altri due eventi internazionali che si terranno in Sudamerica: la riunione della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in programma il 14 e 15 novembre, e il vertice del G20, che Lula preside a Rio de Janeiro il 18 e 19 novembre.



