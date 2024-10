Uruguay: bus fuori controllo finisce sulla spiaggia, 16 feriti

In Uruguay un autobus del servizio di trasporto urbano di Montevideo è finito fuori controllo, ha attraversato l'arenile a tutta velocità, terminando la sua corsa a pochi centimetri dalle acque del Río de la Plata. Il bilancio dell'incidente è di sedici feriti, che si trovavano a bordo del pullman, di cui sei - tra questi il conducente - in ospedale con lesioni gravi.

Le immagini del veicolo finito sulla spiaggia di Pocitos, dopo aver percorso l'Avenida Brasil ed aver abbattuto il muro che delimita il lungomare, sono diventate virali sulle reti sociali.

In un comunicato, le autorità uruguayane spiegano che sono state effettuate operazioni di soccorso per tutti i passeggeri del pullman della linea 121 della compagnia Cucutsa. Secondo i media locali, all'origine del sinistro potrebbe essere stato un guasto al sistema dei freni.



