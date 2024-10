Il Cile alle urne sceglie i vertici locali tra 18 mila candidati

In Cile oltre 15 milioni di elettori questo fine settimana sono chiamati a scegliere i nuovi vertici comunali e regionali, in un clima politico scosso da scandali che hanno portato alla destituzione di due giudici della Corte suprema e alle dimissioni dell'uomo forte della sicurezza, Manuel Monsalve, per un'accusa di stupro.

Il presidente Gabriel Boric si è già recato alle urne nella sua città natale, Punta Arenas, invitando tutti i cittadini a fare altrettanto. E anche la principale esponente di opposizione, l'ex sindaco Evelyn Matthei, ha già espresso la sua scelta.

Si tratta della prima consultazione dopo i plebisciti del 2022 e 2023, che hanno sepolto il tentativo di riforma costituzionale.

Complessivamente sono oltre 18mila i candidati per le cariche di sindaco, consigliere e governatore regionale, per un totale di 30.178 seggi allestiti, la cifra più alta registrata nelle ultime 11 elezioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA