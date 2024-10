Il candidato di Mujica guida i sondaggi nel voto in Uruguay

L'Uruguay, considerato un modello di stabilità politica ed economica in America Latina, si prepara alla tornata elettorale di domani, per eleggere un nuovo presidente, ed il rinnovo del suo Congresso.

Avanti nei sondaggi, col 44%, appare il candidato alla presidenza della coalizione di sinistra Frente Amplio, Yamandú Orsi, 57 anni, già due volte sindaco, e sostenuto dall'ex presidente José Mujica.

Tuttavia la formazione progressista potrebbe non ottenere i voti sufficienti per evitare un ballottaggio, che si profila denso di incognite.

I rilevamenti vedono al secondo posto, col 24%, Alvaro Delgado, 55 anni, del Partido Nacional (centrodestra), parte della coalizione al governo. Già capo di gabinetto del presidente uscente Luis Lacalle Pou, la sua vittoria garantirebbe continuità, soprattutto in tema economico, con accordi commerciali e sburocratizzazione.

Terzo nella disputa, con una forchetta tra il 14 ed il 17%, è invece la rivelazione di questo appuntamento elettorale, l'avvocato penalista di 40 anni, Andrés Ojeda del Partido Colorado (formazione storica nel Paese, che nel tempo ha abbracciato varie ideologie). Ojeda, che si propone come "il nuovo presidente" si vanta di avere "punti in comune" col leader ultraliberista argentino Javier Milei, e rifiuta etichette politiche, affermando che in questa elezione la partita non è tra la sinistra e la destra, ma tra il passato e il futuro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA