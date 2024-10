Brasile, scintille tra i candidati al ballottaggio per San Paolo

Sono volate scintille all'ultimo dibattito tra il sindaco uscente della città di San Paolo, Ricardo Nunes (Mdb; centro) e il suo avversario, il parlamentare Guilherme Boulos (Psol; sinistra) in disputa per la poltrona di primo cittadino al ballottaggio di domani in Brasile.

Nel confronto trasmesso da Tv Globo, il progressista Boulos, dato in svantaggio dai sondaggi, è andato all'attacco, mitragliando Nunes con battute al vetriolo e accuse su sospetti di corruzione sull'attuale amministrazione. Per tutta risposta, il candidato alla rielezione, ha cercato di mettere in difficoltà l'avversario politico usando temi come droga e sicurezza.

Boulos ha parlato di presunti acquisti di vaccini anti-dengue a prezzi eccessivi, di favoritismi negli appalti pubblici, mentre Nunes ha tartassato l'avversario sul tema sicurezza.

Il sindaco uscente ha ricordato, tra l'altro, di aver assunto duemila guardie civili municipali spiegando di volerne assumere altrettante, ed ha chiesto al suo avversario perché non abbia votato a favore di una proposta di legge alla Camera dei Deputati per aumentare la pena dei criminali.



