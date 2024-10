Brasile, proposta la cittadinanza onoraria per Bruno Mars

Il deputato federale brasiliano del Partido Verde (ambientalisti), Reginaldo Veras, ha presentato alla Camera dei Deputati una proposta per concedere il titolo di cittadino onorario al cantante hawaiano Bruno Mars.

Lo riporta Cnn Brasil.

Nella motivazione per la concessione dell'onorificenza, Veras sostiene che l'attuale tournée di Bruno Mars nel Paese si traduce in "momenti indimenticabili che rivelano il suo profondo affetto" per la cultura brasiliana. In tutto, il cantante si esibirà in 14 spettacoli in cinque città del Paese.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA