Venezuela, un oppositore sequestrato è stato trovato morto

Edwin Santos, cofondatore del partito venezuelano di opposizione Voluntad Popular (Vp) e leader nello stato di Apure, confinante con la Colombia, è stato trovato morto vicino al ponte che separa gli stati di Apure e di Tachira, al fianco la sua motocicletta. Scomparso dalle 14 del pomeriggio di mercoledì 23 ottobre, ieri padre Gerardo Rosales, prete della parrocchia di San Camilo del Nula dove viveva Santos aveva lanciato un appello video sui social network con al fianco la moglie del politico, denunciando che "alcuni membri della nostra comunità lo hanno visto mentre veniva caricato su un furgone che dicono fosse del Sebin (i servizi segreti del Venezuela)" e chiedendo alle organizzazioni di sicurezza dello stato di Apure di rilasciarlo.

In una dichiarazione su X, il partito Voluntad Popular (Vp) ha denunciato poco fa in un comunicato che fino a ieri pomeriggio aveva "avuto conferma che Edwin Santos si trovava nella sede della Direzione generale del controspionaggio militare (Dgcim) locale" e, per questo, il partito ritiene "responsabile di questo omicidio il regime di Nicolás Maduro".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA