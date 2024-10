San Salvador celebra la settimana della lingua italiana

In occasione della XXIV Settimana della Lingua italiana nel mondo, il prossimo sabato 26 ottobre, presso il Museo nazionale di Antropologia (Muna) di San Salvador, verrà offerto un ricco programma di attività per celebrare la letteratura, la lingua e la cultura italiana, che riempirà tutta la giornata con iniziative per giovani e adulti.

Le attività per ragazze e ragazzi fino a 12 anni sono progettate con un approccio di apprendimento ludico per stimolare la loro partecipazione attiva e la creatività. Si tratta di laboratori che affronteranno temi attuali come la sensibilizzazione ambientale, la scoperta del patrimonio culturale e la pratica di un'educazione innovativa con momenti di disegno, pittura, gioco e movimento. Inoltre, è prevista una conferenza sull'immigrazione italiana in El Salvador e un concerto 'Italia nostra' con il tenore Enrique Mancia e la pianista Irina Biryukova.

L'evento, promosso e sostenuto dall'Ambasciata d'Italia a San Salvador con l'appoggio del locale ufficio Aics, è stato ideato e realizzato dalla Società Dante Alighieri di San Salvador.

Sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e con il sostegno del Ministero degli Affari esteri e Cooperazione internazionale, l'evento vede anche la partecipazione del Ministero della Cultura di El Salvador e di organizzazioni della società civile italiana e salvadoregna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA