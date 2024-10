L'Argentina svela chi è il leader di Hezbollah in America Latina

Il ministero della Sicurezza argentino, presieduto da Patricia Bullrich, ha comunicato che domani (25 ottobre) annuncerà simultaneamente con vari paesi il nome del "capo operativo di Hezbollah in America Latina, nonché il principale partecipante e responsabile delle operazioni di reclutamento e della pianificazione di numerose azioni terroristiche".

Si tratta di un soggetto che "ha preso parte agli attentati all'Amia e all'ambasciata di Israele" tra 1992 e 1994, che causarono 113 morti tra i civili e circa 500 feriti.

Tra i principali esecutori dei due attentati figura Salman Raouf Salman, conosciuto anche come Samuel Salman El Reda. Sul libanese pende una taglia di 7 milioni di dollari delle autorità statunitensi che lo accusano di essere "il coordinatore dell'attività terroristica di Hezbollah nell'emisfero occidentale". Per Washington El Reda è a capo dell'Organizzazione per la Sicurezza Esterna (Eso in inglese) di Hezbollah. L'Eso è responsabile per la pianificazione, il coordinamento e l'esecuzione degli attacchi terroristici internazionali del gruppo. Altro membro chiave della logistica degli attentati fu Hussein Ahmad Karaki, noto anche come Saad Ezzeddine, a capo dell'esecuzione del massacro dell'Amia.

Secondo il ministero della Sicurezza argentino "tale annuncio ha un'importanza pari alla morte di Hasán Nasrallah nel processo di smantellare Hezbollah e scoprire la sua rete e i suoi sostenitori con documentazione di supporto".



