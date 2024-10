La Cop16 festeggia i 25 anni del programma Amazzonia senza fuoco

La celebrazione dei 25 anni del programma di cooperazione internazionale tra Italia, Brasile, Ecuador e Bolivia per la prevenzione degli incendi forestali nella regione amazzonica 'Amazzonia senza fuoco' (Pasf), è stata al centro di un evento organizzato nel quadro della Cop16 sulla biodiversità in corso di svolgimento a Cali, in Colombia.

L'iniziativa organizzata in collaborazione con Caf - Banco di sviluppo dell'America Latina e dei Caraibi, Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics), Fondo italo-ecuadoriano per lo sviluppo sostenibile (Fieds) e i ministeri dell'Ambiente dei paesi partner, ha evidenziato - si legge in una nota - i risultati raggiunti in tre decenni di lavoro per la conservazione e protezione della biodiversità amazzonica.

"Le immagini e i dati che in queste ultime settimane circolano nei media di tutto il mondo testimoniano che l'Amazzonia sta bruciando. Programmi di cooperazione come il Pasf, che pongono al centro la prevenzione degli incendi forestali, sono fondamentali e vanno sostenuti e promossi anche in futuro", ha commentato Mario Beccia, direttore di Aics Bogotá, sottolineando che nelle aree di intervento della Cooperazione italiana si registra una riduzione dei focolai fino al 75% in Brasile, al 96% in Bolivia e all'85% in Ecuador.

L'evento, prosegue la nota, "è stato un'occasione per riflettere sulle sfide ancora presenti nella lotta contro gli incendi forestali, aggravate dai cambiamenti climatici e dalla crescente pressione sulle risorse naturali". In tal senso è stata sottolineata anche "l'importanza di continuare a lavorare con una visione regionale in totale sinergia tra i paesi del bacino amazzonico con l'obiettivo di proteggere uno degli ecosistemi più preziosi del pianeta".



