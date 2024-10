Sheinbaum cerca soluzioni per contenere aumenti dell'inflazione

Il governo del Messico sta cercando di raggiungere un accordo con le imprese alimentari per ottenere un congelamento dei prezzi dei prodotti del paniere di base cercando, in questo modo, di contenere l'aumento dell'inflazione che nella prima metà di ottobre ha raggiunto il 4,69% annuo. Lo ha detto la presidente Claudia Sheinbaum nel corso di una conferenza stampa, informando che il ministero delle Finanze cerca di approvare un accordo simile a quello siglato nel 2022 dall'allora presidente Andrés Manuel López Obrador con quindici industrie del settore. "Siamo molto avanti nelle trattative", ha affermato la capo dello stato preoccupata soprattutto dell'aumento del 9,66% annuo dei prodotti agricoli.

Dal canto suo il governo si impegna "a non aumentare, in termini reali, i prezzi di carburanti, elettricità e Gpl", ha detto.





